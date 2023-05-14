Кубанские яхтсмены завоевали награды на первенстве России в командных гонках

Соревнования по парусному спорту прошли в Таганроге в шести классах яхт — «Оптимист», «Зум 8», «420», «Лазер 4.7», «Луч-радиал» и парусная доска «Техно».

В первенстве России участвовали 149 спортсменов из 11 регионов РФ. Краснодарский край представляли 35 человек.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов отметил, что парусный спорт является базовым для региона.

«Им занимается более 3,2 тыс. человек, в том числе почти 900 спортсменов на базе девяти отделений спортивных школ. Наиболее активно подготовка ведется в Сочи, Краснодаре, Анапе и Геленджике. В состав сборной России по парусному спорту ежегодно входит не менее 14 спортсменов», — сказал Власов.

В классе «420» золотую медаль взяла команда «Бархат». В составе команды Егор Сердюк, Егор Дубовский, Арина Браташенко, Кирилл Кононов и Илья Вечканов.

В классе «Лазер 4,7» победу одержала команда «Краснодар 1». В ее состав вошли Николай Фелюст, Екатерина и Софья Афанасьевы и Маргарита Терешкина.

Команда «Zа Сочи» в составе Даниила Лихоивана, Алисы Кузнец, Веры Крутилиной и Ильи Тарасова получила бронзу в классе «Зум 8».

В классе «Луч-радиал» серебряную медаль получила кубанская команда «Победа». В ее состав вошли РОман Гайдулин, Владислав Стряпухин, Полина Радько и Антон Рогов.

Кубанский яхтсмены регулярно демонстрируют высокие результаты на соревнованиях всероссийского и международного уровней. На Кубани действуют «Федерация парусного спорта» Краснодарского края, «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта» и «Центр олимпийской подготовки по парусному спорту».

«Благодаря слаженной работе тренерского состава и высокому уровню подготовки наши спортсмены показали достойный результат. Краевые яхтсмены взяли награды почти во всех классах. Уверен, впереди еще много ярких стартов, где они добьются еще более ярких побед», — цитирует министра физической культуры и спорта региона Серафима Тимченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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