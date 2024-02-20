«Парту Героя» в память о Георгии Котовце открыли в школе под Краснодаром

Церемония открытия «Парты Героя» в память о выпускнике, участнике СВО Георгии Котовце прошла 20 февраля в школе № 75 станицы Елизаветинской.

«Георгий Котовец более 16 лет защищал жителей родного города, работая в аварийно-спасательном отряде «Кубань-СПАС». На СВО продолжил защищать страну, Краснодар, свою станицу и семью», — написал глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram.

В зоне СВО Георгий Котовец был командиром взвода, не раз проявлял себя в сложных ситуациях. Погиб при выполнении боевой задачи и посмертно награжден орденом Мужества.

«В окружении его родных и близких сегодня вспоминали яркие моменты жизни Георгия. И «Парта Героя» будет напоминать молодым ребятам о подвигах русского солдата. Низкий поклон. Вечная память», — добавил Наумов.

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