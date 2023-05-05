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«Парту Героя» имени адмирала Ивана Крузенштерна открыли в Северском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/partu-geroya-imeni-admirala-ivana-kruzenshterna-otkryli-v-severskom-rajone
«Парту Героя» имени адмирала Ивана Крузенштерна открыли в Северском районе
Иван Крузенштерн. Фрагмент картины

Парту имени адмирала и члена-учредителя РГО Ивана Крузенштерна окрыли в честь 220-летия начала первого русского кругосветного путешествия в школе № 43 станицы Северской.

Мероприятие прошло в рамках проекта Русского географического общества «Парта Героя», цель которого — увековечить память о людях, посвятивших себя служению Отечеству. Сидеть за партой Ивана Крузенштерна смогут отличники, победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, волонтеры, а также ученики с активной гражданской позицией.

Для собравшихся подготовили ролики об интересных фактах из жизни Ивана Крузенштерна, представили биографию прославленного мореплавателя, подчеркнув значимость совершенных им открытий.

Также состоялась презентация проекта «Ботаническая экскурсия по парку культуры и отдыха имени А. С. Пушкина», который совместно реализуют Молодежный клуб РГО «Собер» и образовательный центр «Сириус», сообщает пресс-служба Краснодарского регионального отделения РГО.

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