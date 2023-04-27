Кольцевой веломаршрут «Кубанская пектораль» длиной более 2 тыс. км проложат в Краснодарском крае

С инициативой создания туристического маршрута выступило отделение Русского географического общества в Горячем Ключе. Экспедицию «Кубанская пектораль» возглавит член экспедиционного центра Краснодарского регионального отделения РГО Сергей Ткач. Ее запланировали на осень 2023 года.

Велосипедный маршрут проложат по территории 26 районов Краснодарского края и Республики Адыгея минуя популярные курортные места. Общая длина составит свыше 2 тыс. км.

Как объясняет название экспедиции Сергей Ткач, пектораль ― это скифское украшение, которое состояло из разнообразных символов и элементов.

«Так и мы стремимся сделать свой кольцевой маршрут еще одним уникальным сплетением природы, культуры, истории, современности и людей Краснодарского края. Чтобы показать привлекательность предгорных, степных, Приазовских районов Кубани, самобытных мест и местечек, не избалованных вниманием туристов», ― отметил член экспедиционного центра.

Продолжительность маршрута на электровелосипедах члены РГО оценивают в 30 дней. Кроме того, они соберут информацию для путеводителя, где будут описания памятников природы и истории, музеев, мест досуга, размещения, даты празднования дней городов и станиц, ярмарок и фестивалей. Также сделают кулинарный атлас мест, через которые пройдет «Пектораль».

«Маршрут будет составлен таким образом, чтобы путешественник мог максимально воспользоваться уже существующей социальной инфраструктурой территорий. При этом на маршруте сохраняются все возможности для любителей автономного путешествия с проживанием в палатках и самостоятельного приготовления пищи. Здесь каждый выберет себе тот способ, который ему наиболее близок», ― сообщил Сергей Ткач.

Он также добавил, что около 80% маршрута лежит по нераспространенным тропам с низкой загруженностью, а на 90% пути доступна сотовая связь, что увеличивает безопасность членов экспедиции.

Создатели «Кубанской пекторали» отметили, что маршрут заинтересует гидов, вело- и мототуристов, блогеров, ищущих необычные места и темы, и просто любителей путешествий. Помимо этого, экспедиция рассчитана на людей со средней степенью подготовки, которые регулярно ездят на велосипедах, а также для мото- и электробайкеров, сообщает пресс-служба Русского географического общества.

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