Краснодарское отделение РГО приглашает стать участником «Ночи географии»
Ежегодная международная акция «Ночь географии» пройдет со 2 по 4 июня. Для участия в масштабном проекте РГО необходимо зарегистрировать свое мероприятие до 25 мая.
Цель «Ночи географии» — привлечь внимание к уникальным природным объектам РФ, истории родного края, природного наследия и этнокультурного разнообразия страны.
Зарегистрировать свое мероприятие можно на сайте. После регистрации будет создана визитная карточка мероприятия, которая будет доступна всем посетителям сайта.
Формат мероприятий и их тематика могут быть любыми. Это могут быть лекции, мастер-классы, экскурсии, тематические встречи, кинопоказы, выставки, интеллектуальные игры, театрализованные представления и так далее, сообщает пресс-служба Русского географического общества.
Подробнее о проекте можно узнать по ссылке.
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