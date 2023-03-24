Чемпионат по скоростной сборке географических пазлов стартовал в Новороссийске

Один из самых крупных открытых чемпионатов по скоростной сборке спилс-карт России и Кубани начался 25 марта в Новороссийске. Более 500 человек приняли участие во II городском соревновании. Чемпионат в индивидуальном и командном зачетах пройдет до 17 апреля.

Спилс-карта — это похожий на пазл набор магнитных деталей, если собрать которые воедино, то получится карта какой-то территории, от города до континента или мира.

«Цель чемпионата в популяризации географических знаний, формировании гражданского и национального самосознания, патриотическом воспитании, а также закреплении консервативных духовно-нравственных российских ценностей», — рассказала председатель Новороссийского местного отделения РГО Евгения Камбарова.

В соревнованиях по сборке спилс-карт на скорость, которые пройдут в Новороссийском социально-педагогическом колледже, запустят турнир между учителями, наставниками и студентами педагогических направлений. Также за звание чемпиона выступят военнослужащие, юнармейцы, школьники государственные и муниципальные служащие и другие группы участников.

Чемпионат организовали администрация и Общественная палата Новороссийска, Седьмая гвардейская десантно-штурмовая дивизия, Краснодарское отделение и молодежные клубы Русского географического общества, Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, Новороссийский институт Московского гуманитарно-экономического университета и социально-педагогический колледж, Новороссийская военно-морская база, гимназия №6 и Централизованная библиотечная система в Новороссийске, ЮНАРМИЯ, Дворец творчества детей и молодежи имени Н. И. Сипягина, сообщает пресс-служба Краснодарского РГО.

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