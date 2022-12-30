Партию нелегальных сигарет на 1 млн рублей изъяли из магазина в центре Краснодара
Происшествия
30.12.2022 09:31
Информацию о торговле немаркированной табачной продукцией в одной из торговых точек на улице Коммунаров полицейские получили оперативным путем. При проверке сведения подтвердились.
В торговой точке, принадлежащей 37-летнему местному жителю, обнаружили 869 блоков сигарет на сумму свыше 1 млн рублей. Сигареты предназначались для продажи.
На владельца магазина завели уголовное дело. Изъятую продукцию отправили на исследование. По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают иных причастных к противоправной деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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