Партию нелегальных сигарет на 1 млн рублей изъяли из магазина в центре Краснодара

Информацию о торговле немаркированной табачной продукцией в одной из торговых точек на улице Коммунаров полицейские получили оперативным путем. При проверке сведения подтвердились.

В торговой точке, принадлежащей 37-летнему местному жителю, обнаружили 869 блоков сигарет на сумму свыше 1 млн рублей. Сигареты предназначались для продажи.

На владельца магазина завели уголовное дело. Изъятую продукцию отправили на исследование. По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают иных причастных к противоправной деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: партию контрабандных сигарет в газовых баллонах обнаружили таможенники в Сочи.