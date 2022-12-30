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Партию нелегальных сигарет на 1 млн рублей изъяли из магазина в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/partiyu-nelegalnyh-sigaret-na-1-mln-rublej-izyali-iz-magazina-v-tsentre-krasnodara
Партию нелегальных сигарет на 1 млн рублей изъяли из магазина в центре Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Информацию о торговле немаркированной табачной продукцией в одной из торговых точек на улице Коммунаров полицейские получили оперативным путем. При проверке сведения подтвердились.

В торговой точке, принадлежащей 37-летнему местному жителю, обнаружили 869 блоков сигарет на сумму свыше 1 млн рублей. Сигареты предназначались для продажи.

На владельца магазина завели уголовное дело. Изъятую продукцию отправили на исследование. По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают иных причастных к противоправной деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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