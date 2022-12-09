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Партию контрабандных сигарет в газовых баллонах обнаружили таможенники в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/partiyu-kontrabandnyh-sigaret-v-gazovyh-ballonah-obnaruzhili-tamozhenniki-v-sochi
Партию контрабандных сигарет в газовых баллонах обнаружили таможенники в Сочи
Фото пресс-службы Краснодарской таможни

В ходе таможенного и пограничного контроля на российско-абхазской границе остановили автомобиль ВАЗ-2107, ехавший из Республики Абхазия. В багажнике машины лежали два газовых баллона.

По словам владельца машины, баллоны были пустыми. Он вез их в Россию, чтобы заправить газом и использовать для бытовых нужд.

Подозрительный автомобиль с баллонами досмотрели с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Вскрыв баллоны, таможенники нашли 1 тыс. 74 пачек сигарет, то есть 21 тыс. 480 штук, произведенных в Германии и России. Акцизных марок на товаре не было, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Контрабандную продукцию и автомобиль изъяли. На подозреваемого завели два дела об административных правонарушениях.

Всего с начала года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу возбудили 351 дело. Изъяли свыше 655 тыс. сигарет и 2 кг табака.

Читайте также: в Сочи Юрий Лоза получил 8 месяцев колонии за контрабанду немаркированных сигарет из Абхазии.

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