Партию гумпомощи передали для бойцов в зону СВО из Тимашевского района
Общество
17.12.2025 08:24
В Тимашевском районе сформировали очередную партию гуманитарной помощи для защитников в зоне спецоперации.
В состав посылки вошли тепловые дизельные обогреватели, одноразовая посуда и продукты питания в реторт-пакетах, плов и гречка с мясом и грибами.
«Передаем нашим ребятам на фронт современные тепловые дизельные обогреватели, чтобы они могли хорошо себя чувствовать и выполнять боевые задачи. Три печки передаем. Дизель найдете», — говорится в сообщении.
Помощь доставляют волонтеры, несмотря на сложности, демонстрируя поддержку и единство.
Читайте также: служба спасения Новороссийска отправила гуманитарную помощь в ДНР. В груз вошли автомобиль, инструменты, обогреватели и экипировка.