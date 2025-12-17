Партию гумпомощи передали для бойцов в зону СВО из Тимашевского района

В Тимашевском районе сформировали очередную партию гуманитарной помощи для защитников в зоне спецоперации.

В состав посылки вошли тепловые дизельные обогреватели, одноразовая посуда и продукты питания в реторт-пакетах, плов и гречка с мясом и грибами.

«Передаем нашим ребятам на фронт современные тепловые дизельные обогреватели, чтобы они могли хорошо себя чувствовать и выполнять боевые задачи. Три печки передаем. Дизель найдете», — говорится в сообщении.

Помощь доставляют волонтеры, несмотря на сложности, демонстрируя поддержку и единство.

