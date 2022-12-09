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Партию героина и метадона нашли у жителя Ростовской области на посту ДПС в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/partiyu-geroina-i-metadona-nashli-u-zhitelya-rostovskoj-oblasti-na-postu-dps-v-krasnodarskom-krae
Партию героина и метадона нашли у жителя Ростовской области на посту ДПС в Краснодарском крае
Фото скриншот с видео ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Кущевском районе сотрудники Госавтоинспекции на стационарном посту ДПС «Кущевский» для проверки документов остановили автомобиль марки «Лада».

В машине находился пассажир — 26-летний ранее судимый житель Ростовской области. Во время досмотра у него обнаружили и изъяли 130 свертков с веществом светлого цвета.

Экспертиза установила, что изъятое является метадоном и героином общим весом около 70 г. Установили, что наркотики наркодилер купил в интернете и собирался распространить через закладки на Кубани, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу до суда. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте также: наркосбытчики пойдут под суд за перевозку 1,4 кг героина из Краснодара в Ингушетию.

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