Партию героина и метадона нашли у жителя Ростовской области на посту ДПС в Краснодарском крае

В Кущевском районе сотрудники Госавтоинспекции на стационарном посту ДПС «Кущевский» для проверки документов остановили автомобиль марки «Лада».

В машине находился пассажир — 26-летний ранее судимый житель Ростовской области. Во время досмотра у него обнаружили и изъяли 130 свертков с веществом светлого цвета.

Экспертиза установила, что изъятое является метадоном и героином общим весом около 70 г. Установили, что наркотики наркодилер купил в интернете и собирался распространить через закладки на Кубани, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу до суда. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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