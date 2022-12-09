Партию героина и метадона нашли у жителя Ростовской области на посту ДПС в Краснодарском крае
Происшествия
09.12.2022 12:31
В Кущевском районе сотрудники Госавтоинспекции на стационарном посту ДПС «Кущевский» для проверки документов остановили автомобиль марки «Лада».
В машине находился пассажир — 26-летний ранее судимый житель Ростовской области. Во время досмотра у него обнаружили и изъяли 130 свертков с веществом светлого цвета.
Экспертиза установила, что изъятое является метадоном и героином общим весом около 70 г. Установили, что наркотики наркодилер купил в интернете и собирался распространить через закладки на Кубани, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу до суда. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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