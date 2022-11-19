Паромы перевезли через Керченский пролив 33,7 тыс. пассажиров и 21,5 тыс. автомобилей

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Керченская паромная переправа возобновила работу с 9 октября после теракта на Крымскому мосту.

По данным на 19 ноября, в обе стороны через Керченский пролив паромы перевезли 33 тыс. 757 пассажиров, 21 тыс. 586 автомобилей и 2 тыс. 157 железнодорожных вагонов.

Всего семь работающих на линии паромов выполнили 707 рейсов. 19 ноября в Керченском проливе действует штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, там ожидается усиление южного и юго-западного ветра до 15-20 м/c, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.

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