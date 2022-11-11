Паромы перевезли через Керченский пролив 29 тыс. пассажиров и 17,6 автомобилей
Общество
11.11.2022 09:30
Керченская паромная переправа возобновила работу с 9 октября после теракта на Крымскому мосту.
По данным на 7:00 11 ноября, на Керченской паромной переправе в обе стороны перевезли 29 тыс. 75 пассажиров, 17 тыс. 668 автомобилей и 1 тыс. 304 железнодорожных вагонов.
Всего семь работающих на линии паромов с 9 октября выполнили 565 рейсов. 11 ноября в Керченском проливе действует штормовое предупреждение по туману видимостью 100-500 метров, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.
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