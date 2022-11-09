На Крымском мосту 12 ноября перекроют движение транспорта
Общество
09.11.2022 20:47
Ограничение движение на Крымском мосту связано с проведением ремонтно-восстановительных работ. Движение автомобилей по мосту 12 ноября приостановят на 12 часов — с 4:00 до 16:00.
Водителей попросили заранее планировать свои поездки между Краснодарским краев и Крымом, а также следить за информацией от дорожников, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.
Движение транспорта на Крымском мосту ранее приостанавливали 8 ноября в аналогичном режиме — с 4:00 до 16:00. В тот день ограничение движения транспорта на мосту прошло согласно плану.
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