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На Крымском мосту 12 ноября перекроют движение транспорта

Общество
09.11.2022 20:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-12-noyabrya-perekroyut-dvizhenie-transporta
На Крымском мосту 12 ноября перекроют движение транспорта
Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

Ограничение движение на Крымском мосту связано с проведением ремонтно-восстановительных работ. Движение автомобилей по мосту 12 ноября приостановят на 12 часов — с 4:00 до 16:00.

Водителей попросили заранее планировать свои поездки между Краснодарским краев и Крымом, а также следить за информацией от дорожников, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.

Движение транспорта на Крымском мосту ранее приостанавливали 8 ноября в аналогичном режиме — с 4:00 до 16:00. В тот день ограничение движения транспорта на мосту прошло согласно плану.

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