Паромы перевезли через Керченский пролив 26,1 тыс. пассажиров и 15,2 тыс. автомобилей

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Керченская паромная переправа возобновила работу с 9 октября после теракта на Крымскому мосту. При подрыве грузовика два пролета автомобильной части моста обрушились в воду.

По данным на 7:00 6 ноября, в обе стороны через Керченский пролив паромы перевезли 26 тыс. 191 пассажира, 15 тыс. 221 автомобиль и 982 железнодорожных вагона.

Всего семь работающих на линии парома выполнили 480 рейсов. 6 ноября в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за северо-восточного ветра скоростью 13-18 м/с, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.

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