Паромы перевезли через Керченский пролив 23,1 тыс. пассажиров и 12,3 тыс. автомобилей
Общество
31.10.2022 10:33
Керченская паромная переправа возобновила работу с 9 октября после теракта на Крымскому мосту. При подрыве грузовика два пролета автомобильной части моста обрушились в воду.
По данным на 7:00 31 октября паромы перевезли через Керченский пролив в обе стороны 23 тыс. 106 пассажиров и 12 тыс. 339 автомобилей и 515 железнодорожных вагонов.
Всего семь работающих на линии паромов выполнили 376 рейсов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.
Читайте также: дорогу для большегрузов на Крымском мосту откроют не раньше 1 декабря.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Минтрансе сообщили о затруднениях в движении машин на Крымскому мосту в сторону Кубани
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России