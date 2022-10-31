Паромы перевезли через Керченский пролив 23,1 тыс. пассажиров и 12,3 тыс. автомобилей

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Керченская паромная переправа возобновила работу с 9 октября после теракта на Крымскому мосту. При подрыве грузовика два пролета автомобильной части моста обрушились в воду.

По данным на 7:00 31 октября паромы перевезли через Керченский пролив в обе стороны 23 тыс. 106 пассажиров и 12 тыс. 339 автомобилей и 515 железнодорожных вагонов.

Всего семь работающих на линии паромов выполнили 376 рейсов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.

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