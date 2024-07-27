«Парный» звездопад сразу от двух комет смогут увидеть жители Кубани

Ночное световое шоу, которое планируют устроить кометы 96P/Макхольца и 169P/NEAT в Краснодарском крае можно будет посмотреть 30 июля. Конечно, при условии ясного звездного неба и отсутствия, так называемого, светового шума от близлежащих крупных населенных пунктов.

Такое астрономическое явление считается довольно редким, потому что оно «парное». В конце июля траектория движения Земли пересечётся с орбитами двух комет, которые из-за приближения комет к Солнцу, будет окружать огромное пылевое облако. Его частицы, попадающие в атмосферу нашей планеты, будут оставлять яркие светящиеся следы на ночном небосклоне.

Максимум метеорного потока кометы 96P/Макхольца придётся на 29-30 июля, а кометы 169P/NEAT — на 30-31 июля. У тех, кто собирается наблюдать сразу за двумя звездопадами, есть вторник 30 июля. Два метеорных потока, пики которых находятся так рядам по времени, уникальное астрономическое явление.

Интенсивность звездопада, вызванного кометой 96P/Макхольца — около 20-25 метеоров в час. У кометы 169P/NEAT «производительность» гораздо меньше, но ее падающие на Землю частицы крупнее и будут видны гораздо лучше.

На территории Краснодарского края за «двойным» звездопадом лучше всего будет наблюдать в области южного горизонта между 02:00 и 04:00.

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