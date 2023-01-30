Парня насмерть раздавило мраморной плитой под Краснодаром
Трагедия произошла в декабре 2022 года на территории промышленной базы в ауле Новая Адыгея.
По версии следствия, в тот день 72-летний мужчина при помощи гидроманипулятора грузил мраморные плиты для транспортировки и нарушил правила безопасности. Во время погрузки одна из плит выпала с манипулятора на 23-летнего парня. От полученных травм он скончался на месте.
По факту гибели человека возбудили уголовное дело. Пожилого водителя гидроманипулятора подозревают в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека по неосторожности. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.
Читайте также: в Краснодаре 37-летний мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки. Трагедия произошла вечером 25 января в одном из домов ЖК «Московский» на улице Карякина.
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- В Краснодаре неизвестные жестоко убили уличную собаку
- На пяти причалах яхтенной марины в Геленджике завершили строительные работы
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России