Парни с ножом устроили конфликт со студентами возле техникума в центре Динской

Инцидент произошел 25 октября около 13:00 на улице Красной возле Динского механико-технологического техникума.

По словам одного из очевидцев, во время конфликта многие прохожие начали паниковать и разбегаться, переживая за свою безопасность, пишет газета «РВС».

Другая очевидица рассказала в соцсетях, что в магазине двое парней начали приставать к студентке, хватая ее за руки. Вскоре на место подошли ее друзья и между двумя компаниями завязалась драка. Один из пристававших к девушке парней достал нож и начал им размахивать. К конфликту на стороне первой компании подключился мужчина. Они втроем избили парня, заступившегося за девушку.

Сотрудники полиции и Росгвардии вскоре прибыли на место и задержали трех агрессивных молодых людей.

«На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. По прибытию все участники конфликта установлены, опрошены», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полицейские зарегистрировали материал проверки и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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