Парку «Россия — моя история» в Краснодаре исполнилось семь лет

Более 100 школьников дали торжественную клятву и вступили в ряды Юнармии. Это произошло в Краснодаре — в мультимедийном парке «Россия — моя история». Также там открылась выставка под названием «Свидетели Великой Победы».

Всегда защищать слабых, бороться за правду, справедливость и быть патриотами на глазах у родителей и всех посетителей клянутся краснодарские школьники. Ко Дню народного единства приурочили вступление детей в ряды Юнармии.

«В Юнармии традиция: мы все торжественные вступления делаем в праздники государственные и военные. Сегодня мы приняли в ряды движения Юнармии более 100 юных ребят», — говорит начальник штаба регионального отделения Юнармии Краснодарского края Николай Капранов.

В этот день мультимедийному парку «Россия — моя история» исполнилось семь лет. В праздничную программу вошли творческие мастер-классы для детей — урок по оригами и изготовлению куклы-мотанки из ниток.

Главное, чем в этот день порадовали посетителей, — обновленная мультимедийная выставка «Романовы» и впервые открывшиеся «Свидетели Великой Победы».

«На экранах изображены интересные факты и значимые события в истории страны. Я, например, узнал, кто такая Мария Октябрьская — она продала все свое имущество, чтобы построить танк и отомстить немцам за погибшего мужа. Можно подойти к информационному киоску и прочитать историческую справку», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Майкл Шнырев.

С помощью современных технологий экспонаты представлены в формате 3D-композиций, созданных на основе десятков фотографий. Дополняют выставку документальные фильмы с архивными кадрами и комментариями историков.

«Хочу от всей души поздравить с этим великим праздником — Днем народного единства и семилетием нашего парка. Наша задача, чтобы молодое поколение было уверено в нашем будущем», — говорит заместитель министра образования и науки Краснодарского края Сергей Крившенко.

Билеты можно приобрести на официальном сайте парка «Россия — моя история». Посетить мультимедийную выставку можно во все дни, кроме понедельника.

