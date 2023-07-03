Парковой аллее в Новороссийске присвоят имя Леонида Брежнева

Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко. Он отметил, что Леонид Брежнев участвовал в боях на Малой Земле и был инициатором присвоения Новороссийску звания «Город-герой».

Кроме того, Брежнев, будучи руководителем ЦК КПСС, внес большой вклад в развитие цементной промышленности и морского пароходства в Новороссийске.

По словам Кравченко, совет старейшин Новороссийска обратился к нему с предложением присвоить парковой аллее на улице Новороссийской Республики имя Леонида Брежнева. Помимо этого, местные общественники предложили присвоить советском политику звание почетного гражданина Новороссийска.

«Поддерживаю каждое предложение! Мы обязательно восстановим справедливость и увековечим память человека, который навсегда остался связан с историей города-героя Новороссийска», — написал Кравченко в Telegram.

Леонид Брежнев с 1964 по 1982 занимал высшую должность в Коммунистической партии Советского Союза. В течение 18 лет он фактически был руководителем СССР.

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