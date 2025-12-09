Парковочный столб нашли при прочистке засора канализации в Краснодаре

На засорившуюся канализацию пожаловались жильцы дома № 109 на улице Красных Партизан.

Сотрудники Росводоканала несколько дней прочищали сеть диаметром 300 мм. В одном из колодцев специалисты нашли металлический парковочный столб. Как он попал в канализацию — неизвестно.

В общей сложности за последний месяц из сетей водоотведения извлекли более тонны мусора.

«Эта цифра ясно демонстрирует, насколько важно правильно утилизировать отходы, а не сбрасывать их в канализацию»,— цитирует МЦУ Краснодара директора по производству «Росводоканал Краснодар» Станислава Гераськова.

Читайте также: в МЦУ Краснодара прокомментировали проблемы с канализацией в доме на Лукьяненко, где канализация подтапливает подвал. В МЦУ сообщили, что 27 ноября произошел засор системы канализации общего пользования в подвале. Причиной стал бытовой мусор, влажные салфетки и средства личной гигиены, смытые жителями в канализацию.

