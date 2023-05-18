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Парки Краснодара обработают от комаров и клещей в ночное время

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/parki-krasnodara-obrabotayut-ot-komarov-i-kleshhej-v-nochnoe-vremya
Парки Краснодара обработают от комаров и клещей в ночное время
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Жителей просят не посещать парковые территории города с 23:00 до 6:00. Обработку от насекомых — вредителей будут проводить с 18 по 30 мая.

Обработки от комаров и клещей специалисты проведут в шести городских парках:

— Солнечном Острове;

— Чистяковской Роще;

— имени 30-летия Победы на Затоне;

— Городском Саду;

— Рождественском парке;

— парке «Старая Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего в краевой столице от кровососущих насекомых обработают порядка 400 га общественных пространств. Используемые при этом средства безопасны для людей.

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