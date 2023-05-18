Парки Краснодара обработают от комаров и клещей в ночное время
Общество
18.05.2023 12:40
Жителей просят не посещать парковые территории города с 23:00 до 6:00. Обработку от насекомых — вредителей будут проводить с 18 по 30 мая.
Обработки от комаров и клещей специалисты проведут в шести городских парках:
— Солнечном Острове;
— Чистяковской Роще;
— имени 30-летия Победы на Затоне;
— Городском Саду;
— Рождественском парке;
— парке «Старая Кубань».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего в краевой столице от кровососущих насекомых обработают порядка 400 га общественных пространств. Используемые при этом средства безопасны для людей.