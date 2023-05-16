Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Парки, скверы и водоемы Краснодара обработают от комаров и клещей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/parki-skvery-i-vodoemy-krasnodara-obrabotayut-ot-komarov-i-kleshhej
Парки, скверы и водоемы Краснодара обработают от комаров и клещей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

От кровососущих насекомых обработают порядка 400 га общественных пространств.

В городе уже обработали более 24 га от клещей. Также УК обработали от насекомых более 1 тыс. подвальных помещений.

«Это серьезный вопрос, касающийся, прежде всего, здоровья горожан. И комфорта в том числе. Необходимо усилить работу по обработке зеленых территорий, водоемов и других мест от насекомых, которые являются переносчиками разных заболеваний», — отметил мэр Евгений Наумов.

Обработку от комаров и клещей проводят с применением безопасных для людей средств. На протяжении сезона активности кровососущих насекомых общественные пространства обработают несколько раз, чтобы предотвратить вспышки инфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: на борьбу с клещами и комарами подняли авиацию в Усть-Лабинске.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечаем 17 мая
Какой сегодня праздник: что отмечаем 17 мая
«Ночь музеев» — 2023: куда сходить в Краснодаре
«Ночь музеев» — 2023: куда сходить в Краснодаре
Выплаты и льготы семьям участников СВО: последние изменения
Выплаты и льготы семьям участников СВО: последние изменения
Где смотреть сериалы? Семь российских онлайн-кинотеатров
Где смотреть сериалы? Семь российских онлайн-кинотеатров
Посмотри в глаза: онколог рассказал, как цвет глаз связан с развитием рака
Посмотри в глаза: онколог рассказал, как цвет глаз связан с развитием рака
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях