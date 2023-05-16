Парки, скверы и водоемы Краснодара обработают от комаров и клещей

От кровососущих насекомых обработают порядка 400 га общественных пространств.

В городе уже обработали более 24 га от клещей. Также УК обработали от насекомых более 1 тыс. подвальных помещений.

«Это серьезный вопрос, касающийся, прежде всего, здоровья горожан. И комфорта в том числе. Необходимо усилить работу по обработке зеленых территорий, водоемов и других мест от насекомых, которые являются переносчиками разных заболеваний», — отметил мэр Евгений Наумов.

Обработку от комаров и клещей проводят с применением безопасных для людей средств. На протяжении сезона активности кровососущих насекомых общественные пространства обработают несколько раз, чтобы предотвратить вспышки инфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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