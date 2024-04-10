Парки Краснодара начнут обрабатывать от клещей с 15 апреля

С наступлением тепла клещи начали выходить из зимней спячки. На Кубани зафиксировали уже сотни случаев укусов.

Краснодарские парки начнут обрабатывать от клещей с 15 апреля. Работы выполнят на территории: Солнечного острова, Городского сада, Старой Кубани, Чистяковской роще, а также в парках Рождественский и им. 30-летия Победы.

Специалисты будут обрабатывать зеленые насаждения и газоны от клещей в безветренную и сухую погоду после 23:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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