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Парки Краснодара начнут обрабатывать от клещей с 15 апреля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/parki-krasnodara-nachnut-obrabatyvat-ot-kleshhej-s-15-aprelya
Парки Краснодара начнут обрабатывать от клещей с 15 апреля
Фото пресс-службы администрации Краснодара

С наступлением тепла клещи начали выходить из зимней спячки. На Кубани зафиксировали уже сотни случаев укусов.

Краснодарские парки начнут обрабатывать от клещей с 15 апреля. Работы выполнят на территории: Солнечного острова, Городского сада, Старой Кубани, Чистяковской роще, а также в парках Рождественский и им. 30-летия Победы.

Специалисты будут обрабатывать зеленые насаждения и газоны от клещей в безветренную и сухую погоду после 23:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: с начала 2024 года клещи покусали 292 человека в Краснодарском крае. Этот показатель вырос на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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