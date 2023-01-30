Парк в Выселковском районе благоустроят по нацпроекту в 2023 году

Общественную территорию в станице Березанской реконструируют по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Согласно проекту, там уложат пешеходные дорожки и газон, оборудуют спортивные, детские площадки с современным оборудованием и памп-трек, установят беседки и скамейки.

«Рядом с парком находятся школа, детский сад, спортивная школа — это центральное место станицы. На участке площадью почти 15 тыс. кв. м появится обновленное современное общественное пространство», — сказал заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Дунаев.

На Кубани в 2022 году по нацпроекту благоустроили 221 зону отдыха, в том числе парки, набережные, скверы и улицы. В этом году планируют обновить 140 общественных пространств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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