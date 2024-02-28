Парк в Выселковском районе благоустроили благодаря нацпроекту

Зеленую зону площадью около 2 га в станице Березанской привели в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

После благоустройства в парке появились новые пешеходные дорожки, современные детская и спортивная площадки. Любители активного отдыха теперь смогут проводить время на современном памп-треке.

Также здесь установили малые архитектурные формы. Общественная территория находится в центре станицы — рядом со школой, детским садом и спортшколой.

Всего с 2019 года на Кубани привели в порядок более 1,3 тыс. общественных зон, в том числе парки, скверы и набережные, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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