Парк в Кавказском районе благоустроили уже на 50%

Зеленая зона площадью около 1,4 га расположена в центре поселка Мирского. Его благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В парке уже сделали пешеходные дорожки, облагородили площадку вокруг обелиска Славы — это памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также установили основания для детской игровой и спортивной площадок.

«Готовность объекта сейчас составляет более 50%», — уточнил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Министр добавил, что скоро на территории создадут сцену для проведения культурно-массовых мероприятий. Также в парке проведут озеленение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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