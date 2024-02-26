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Парк в Каневском районе благоустроили по нацпроекту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/park-v-kanevskom-rajone-blagoustroili-po-natsproektu
Парк в Каневском районе благоустроили по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Зеленую зону более 7 тыс. кв. метров в станице Челбасской в районе улиц Красной и Коминтерна привели в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В парке провели озеленение, появились малые архитектурные формы, установили новое оборудование на детской и спортивной площадках, уложили бордюры и тротуарную плитку.

Также здесь для детей оборудовали веревочный аттракцион «Вулкан», а для любителей активного отдыха появился скейт-парк.

Начиная с 2019 года, в регионе привели в порядок более 1,3 тыс. парков, скверов и других общественных территорий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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