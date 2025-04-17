Парк развлечений «Русская сказка» планируют построить в Горячем Ключе

Тематическое пространство, посвященное русским сказкам, может появиться в Горячем Ключе.

Площадь парка составит 14,8 га. В нем планируют обустроить несколько функциональных зон — с аттракционами, развлекательно-ярмарочную, рекреационно-прогулочную и другие.

Сейчас инвестор готовит технико-экономическое обоснование проекта, после этого определят объем инвестиций. Предполагается, что проект реализуют в течение четырех лет, сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации Горячего Ключа.

Читайте также: стало известно, как будет выглядеть новое кафе в «Парке облаков» в Краснодаре. Архитектурное бюро, занимающееся разработкой кафе в новой локации в парке «Краснодар» опубликовало проект на своем сайте.

Открытие «Парка облаков» в парке «Краснодар» ожидается в апреле. Судя по опубликованному на сайте архитектурного бюро Eleonor Lab проекту, в новой локации будет располагаться кафе площадью 100 кв. м.

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