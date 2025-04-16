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Стало известно, как будет выглядеть новое кафе в «Парке облаков» в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stalo-izvestno-kak-budet-vyglyadet-novoe-kafe-v-parke-oblakov-v-krasnodare
Стало известно, как будет выглядеть новое кафе в «Парке облаков» в Краснодаре
Фото eleonorlab.com

Архитектурное бюро, занимающееся разработкой кафе в новой локации в парке «Краснодар» опубликовало проект на своем сайте.

Открытие «Парка облаков» в парке «Краснодар» ожидается в апреле. Судя по опубликованному на сайте архитектурного бюро Eleonor Lab проекту, в новой локации будет располагаться кафе площадью 100 кв. м.

Согласно фотографиям на сайте, интерьер нового заведения будет оформлен в мягких пастельных тонах. Будет использоваться много белого и бежевого, а также планируются акцентные вставки нежно-оранжевого цвета. Формы используются округлые, мягкие, что укладывается в концепцию «облаков». Об облаках напоминает и оригинальный дизайн потолка.

Также обращает на себя внимание объемная люстра, которая выполнена в форме большого скопления мелких облаков, и табуреты, напоминающие фигуры из воздушных шаров.

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