Парк приведут в порядок по нацпроекту в Выселковском районе

Территорию в станице Выселки благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На участке площадью свыше 4,5 тыс. кв. метров уже уложили пешеходные дорожки, провели подготовительные работы для установки скейт- и воркаут площадок, детского игрового комплекса.

«Сделана парковка для автомобилей. Общая готовность объекта – 82%», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

На территории высадят лиственные и хвойные деревья, а также почвокровные растения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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