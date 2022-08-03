Парк «Краснодар» вошел в топ-50 рейтинга популярных достопримечательностей РФ

Фото «Кубань 24»

Сервис «Яндекс Путешествия» представил результаты исследования, проведенного на основании запросов в поиске. В рейтинг популярных достопримечательностей России вошли 2 тыс. 295 объектов.

На вершине рейтинга — Зимний дворец и Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Следом за ним идут Московский Кремль, Большой Петергофский дворец, Мамаев курган и Большой Екатерининский дворец.

Парк «Краснодар» занял 36 место по числу запросов. Кроме него пользователи интересовались еще 39 достопримечательностями Краснодарского края. Так, в топ-100 попали Сочинский дендрарий (42 место), парк «Ривьера» (51 место) и парк «Южные культуры» (72 место).

Во второй сотне оказался крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске (136 место). Сочинский океанариум получил 214 строчку рейтинга, а выставочный комплекс «Атамань» —222, сообщили в пресс-службе «Яндекс».

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