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Парк «Краснодар» снова стал съемочной площадкой сериала «Два холма»

Культура
05.10.2022 21:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/park-krasnodar-snova-stal-semochnoj-ploshhadkoj-seriala-dva-holma
Видео канала «Кубань 24»

Странные персонажи в балахонах разгуливали по парку «Краснодар». Оказалось, достопримечательность краевого центра снова стала локацией для киносъемок.

Там создали антураж идеального мира для продолжения сериала «Два холма». Много трудиться декораторам не пришлось, выглядит парк итак вполне футуристично.

По сюжету киноленты, после биологической войны вымерло почти все мужское население. Оставшихся представителей сильного пола играют Андрей Скороход, Филипп Бледный, Дмитрий Белоцерковский и другие.

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