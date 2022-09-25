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В Сочи прибыла съемочная группа сербского телеканала для работы над передачей о Кубани

Культура
25.09.2022 14:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-pribyla-semochnaya-gruppa-serbsogo-telekanala-dlya-raboty-nad-peredachej-o-kubani
В Сочи прибыла съемочная группа сербского телеканала для работы над передачей о Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Съемочная группа программы «Културиста» посетила основные достопримечательности в центре города, а также «Скайпарк», Красную Поляну и федеральную территорию «Сириус».

По словам ведущего программы Бошко Козарски, сербам очень интересна Россия. Но в последний раз съемки туристических программ сербское телевидение проводило около 10 лет назад.

«Мы хотим открыть для своих соотечественников Краснодарский край как удобное и интересное направление для путешествий. Прямой рейс – это отличная возможность посетить юг России, познакомиться с его культурой и традициями», – сказал Козарски.

Белград и Сочи связывает регулярное авиасообщение. Время в полете занимает чуть более двух часов.

Группа проведет в Краснодарском крае больше недели. За это время они планируют также снять отдельные выпуски о Краснодаре, Геленджике, Анапе и Темрюкском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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