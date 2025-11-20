Парк «Краснодар» и Сочинский дендрарий вошли в топ самых знаковых парков России

В списке парков страны, которые обязательны к посещению , пространства в семи городах России.

Подборку парков, где ритм города, уникальные ландшафты и возможность полезно провести время, создали на платформе «Авито Путешествия». Первым по значимости стал парк «Краснодар». По мнению создателей списка, парк — один из самых ярких современных парков России и показатель того, как частная инициатива способна создавать комфортную городскую среду.

Далее в подборке следует парк «Зарядье». Зеленое пространство в самом центре Москвы не только уникальный пример сочетания современных архитектурных решений и памятников истории, но и туристический символ столицы.

На третьей строчке Сочинский дендрарий. Парковому комплексу, входящему в состав национального парка, более ста лет. От его нижней точки можно подняться к смотровым площадкам, которые расположены выше уровня моря.

В список самых значимых парков для посещения также вошли:

Парк 300-летия Санкт-Петербурга на берегу Финского залива;

Нагорный парк во Владивостоке, со смотровых площадок которого открывается вид на бухту Золотой Рог и Золотой мост;

Кисловодский национальный парк с терренкурами и панорамными видами на Кавказские Минеральные Воды;

усадьба «Ореховно» в Псковской области, где английские пейзажи встречаются со строгой геометрией французских парков и уютных итальянских двориков.

Читайте также: в парк «Краснодар» привезли гигантскую голову нового арт-объекта «Мать Земля». Золотую скульптуру женщины собирают в «Парке Облаков».

