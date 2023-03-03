Парк им. Фрунзе в Новороссийске занял первое место на международном фестивале «Дни архитектуры»
Общество
03.03.2023 19:19
Смотр-конкурс на лучшее архитектурное произведение 2021-2023 годов прошел в рамках ежегодного международного фестиваля «Дни архитектуры».
Парк им. Фрунзе, благоустроенный по нацпроект «Формирование комфортной городской среды» получил высокий результат во время конкурса. В номинации «Архитектура и градостроительство муниципальных образований, городских округов, городских и сельских поселений Краснодарского края и других субъектов РФ» Новороссийский парк занял первое место среди других муниципалитетов.
«Поздравляю причастных к реконструкции парка, а также всех новороссийцев с заслуженной победой! Наш город-герой достоин самых высоких оценок», — написал в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.
Читайте также: в Ейском районе в этом году благоустроят сквер в поселке Широчанка.
Популярные новости
- Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
- В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
- Яркий человек, талантливый актер и душа коллектива: каким был ведущий Вячеслав Ширяев
- В Щербиновском районе будут судить экс-полицейского, который насмерть сбил велосипедистку
- В Краснодарском крае во время пожара в частном доме погибла 78-летняя пенсионерка
- Суд обязал администрацию заповедника «Утриш» в Анапе защитить лес от пожаров