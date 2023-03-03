Парк им. Фрунзе в Новороссийске занял первое место на международном фестивале «Дни архитектуры»

Смотр-конкурс на лучшее архитектурное произведение 2021-2023 годов прошел в рамках ежегодного международного фестиваля «Дни архитектуры».

Парк им. Фрунзе, благоустроенный по нацпроект «Формирование комфортной городской среды» получил высокий результат во время конкурса. В номинации «Архитектура и градостроительство муниципальных образований, городских округов, городских и сельских поселений Краснодарского края и других субъектов РФ» Новороссийский парк занял первое место среди других муниципалитетов.

«Поздравляю причастных к реконструкции парка, а также всех новороссийцев с заслуженной победой! Наш город-герой достоин самых высоких оценок», — написал в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

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