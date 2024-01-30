Парк детских сказок может появиться в центре Анапы

Проект создания новой общественной территории обсудили на заседании Совета по развитию курортов и туризма Анапы.

Специалисты предложили создать на территории рядом с Театральной площадью «Парк сказок» с тематическими площадками. Там появятся популярные персонажи русских сказок и мультфильмов. Парк детских сказок разделят на зоны по возрастным группам.

На заседании также обсудили вопрос использования средств, полученных с курортного сбора, в текущем году.

«За весь период действия курортного сбора поступило более 330 млн рублей, которые мы направили как на локальные цели», — рассказал мэр Анапы Василий Швец.

Он уточнил, что на средства от курортного сбора в Анапе установили детские и спортивные площадки, построили сквер 80-летия Краснодарского края в Супсехе, а также реконструировали Ореховую рощу.

В текущем году деньги от курортного сбора в городе могут установить перголы на пляжах в Витязево и Сукко, благоустроить сквер «Россия» и аллею Паралии в Витязево или создать скейт-парк в сквере Гудовича, сообщает пресс-служба администрации Анапы.