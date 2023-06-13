Парень ударил ножом мужчину, который оскорбил его девушку в Калининском районе

В Калининском районе завершили расследование уголовного дело в отношении 19-летнего местного жителя об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, неизвестный мужчина оскорбил девушку. Ее молодой человек заступился за свою половинку, возник конфликт. В ходе ссоры парень ударил обидчика ножом в живот.

Мужчина получил проникающее ножевое ранение брюшной полости. Такие травмы расцениваются как тяжкий вред здоровья, опасный для жизни человека.

Возбудили уголовное дело. Нападавший вину признал. Расследование завершили, материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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