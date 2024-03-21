Парень распылил перцовый баллончик в лицо 13-летнему подростку в Туапсе
Происшествия
21.03.2024 11:18
На улице Калинина сотрудники Росгвардии обратили внимание на группу детей, окруживших сидящего на земле мальчика.
Выяснилось, что неизвестный распылил в лицо 13-летнему подростку перцовый баллончик. Росгвардейцы промыли глаза ребенку молоком и вызвали скорую помощь. Ребенка передали врачам.
Вскоре сотрудники Росгвардии совместно инспектором ПДН задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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