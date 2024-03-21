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Парень распылил перцовый баллончик в лицо 13-летнему подростку в Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/paren-raspylil-pertsovyj-ballonchik-v-litso-13-letnemu-podrostku-v-tuapse
Парень распылил перцовый баллончик в лицо 13-летнему подростку в Туапсе
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На улице Калинина сотрудники Росгвардии обратили внимание на группу детей, окруживших сидящего на земле мальчика.

Выяснилось, что неизвестный распылил в лицо 13-летнему подростку перцовый баллончик. Росгвардейцы промыли глаза ребенку молоком и вызвали скорую помощь. Ребенка передали врачам.

Вскоре сотрудники Росгвардии совместно инспектором ПДН задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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