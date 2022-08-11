Парень прокатился в такси из Анапы в Сочи и сбежал от водителя, не заплатив
Полицейские в Сочи задержали 20-летнего местного жителя, не оплатившего поездку на такси из Анапы в Сочи.
В отдел полиции обратился водитель такси, который вез пассажира из Анапы в Сочи. Мужчина рассказал, что в конце поездки пассажир попросил остановиться возле кафе. После чего молодой человек ушел, не оплатив по счетчику свыше 9 тыс. рублей.
Сотрудникам уголовного розыска удалось установить, что к этому причастен 20-летний местный житель. Оказалось, что молодой человек изначально планировал обмануть водителя такси и не оплачивать его услуги.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Парню грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.
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