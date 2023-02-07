Парень погиб в жестком лобовом ДТП под Краснодаром
Смертельная авария произошла 6 февраля около 20:30 на 7 км автодороги, ведущей к дамбе Шапсугского водохранилища в Адыгее.
По предварительным данным, 53-летний житель Кубани ехал на иномарке, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110.
В результате ДТП 22-летний водитель «десятки» погиб на месте от полученных травм. Двое его пассажиров 19 и 20 лет получили травмы. Их госпитализировали. Все они жители Тахтамукайского района. Водитель иномарки не пострадал.
По факту аварии полиция проводит проверку. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.
Читайте также: семь человек доставили в больницу после лобового ДТП на скользкой трассе в Усть-Лабинском районе. Авария произошла 7 февраля в 7:50 на 40 км автодороги Краснодар — Кропоткин — граница со Ставропольским краем.
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