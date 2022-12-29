Парень на ВАЗе сбил насмерть пожилого мужчину в Адыгее

Смертельное ДТП произошло днем 28 декабря на одной из улиц Майкопа.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ наехал на 83-летнего пешехода на нерегулируемом перекрестке. В результате ДТП пожилой мужчина получил серьезные травмы и через некоторое время скончался.

По факту аварии полицейские проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.

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