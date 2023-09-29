Парень на ВАЗе насмерть сбил пенсионерку в Краснодарском крае

ДТП со смертельным исходом произошло 28 сентября около 19:00 в станице Стародеревянковской на улице Советской.

Предварительно, 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 наехал на 81-летнюю женщину, которая переходила дорогу в непредназначенном для этого месте.

В результате ДТП пенсионерка умерла на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ОМВД Каневского района.

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