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Парень на ВАЗе насмерть сбил пенсионерку в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/paren-na-vaze-nasmert-sbil-pensionerku-v-krasnodarskom-krae
Парень на ВАЗе насмерть сбил пенсионерку в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ОМВД Каневского района

ДТП со смертельным исходом произошло 28 сентября около 19:00 в станице Стародеревянковской на улице Советской.

Предварительно, 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 наехал на 81-летнюю женщину, которая переходила дорогу в непредназначенном для этого месте.

В результате ДТП пенсионерка умерла на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ОМВД Каневского района.

Читайте также: девушка насмерть сбила 3-летнего ребенка, шедшего вслед за мамой на Кубани. Смертельное ДТП произошло 27 сентября в станице Советской Новокубанского района.

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