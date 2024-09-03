Парень на BMW насмерть сбил пешехода в Краснодаре

ДТП, в результате которого погиб 29-летний мужчина, произошло 2 сентября около 17:00 на улице Дзержинского.

По предварительным данным, 19-летний парень за рулем BMW сбил пешехода, который переходил четырехполосную дорогу в неустановленном для этого месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате аварии 29-летний пешеход скончался спустя три часа в больнице. Обстоятельств происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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