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Парагвайский защитник Хуниор Алонсо не планирует возвращаться в ФК «Краснодар»

Спорт
11.11.2022 08:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/paragvajskij-zashhitnik-hunior-alonso-ne-planiruet-vozvrashhatsya-v-fk-krasnodar
Парагвайский защитник Хуниор Алонсо не планирует возвращаться в ФК «Краснодар»
Жуниор Алонсо. Фото t.me/fckrasnodar

«Быки» подписали контракт с 29-летним Хуниором Алонсо в январе этого года. Парагваец приостановил действие договора вместе с другими легионерами «Краснодара» в марте, не проведя за клуб ни одного матча.

Алонсо ушел в аренду в бразильский «Атлетико Минейро» до 31 декабря 2022 года. Предполагалось, что он может вернуться в расположение «быков» в январе. Однако агент футболиста Диего Серрати заявил, что вероятность возвращения в «Краснодар» пока очень мала.

«Вернется ли Алонсо в январе? Пока нет», — сказал Серрати.

Контракт «Краснодара» с парагвайским защитником рассчитан до 30 июня 2025 года, сообщает «РБ Спорт».

Ранее Хуниор Алонсо играл за аргентинский «Бока Хуниорс», бразильский «Атлетико Минейро», испанскую «Сельту» и французский «Лилль». В активе футболиста также 44 матча и 2 гола за сборную Парагвая.

После приостановки контрактов в расположение «Краснодара» уже вернулись несколько футболистов из Латинской Америки: Кайо, Кристиан Рамирес и Джон Кордоба.

Читайте также: выездной матч «быков» против «Оренбурга» 13 ноября покажут в амфитеатре парка «Краснодар».

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