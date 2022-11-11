Парагвайский защитник Хуниор Алонсо не планирует возвращаться в ФК «Краснодар»

Жуниор Алонсо. Фото t.me/fckrasnodar

«Быки» подписали контракт с 29-летним Хуниором Алонсо в январе этого года. Парагваец приостановил действие договора вместе с другими легионерами «Краснодара» в марте, не проведя за клуб ни одного матча.

Алонсо ушел в аренду в бразильский «Атлетико Минейро» до 31 декабря 2022 года. Предполагалось, что он может вернуться в расположение «быков» в январе. Однако агент футболиста Диего Серрати заявил, что вероятность возвращения в «Краснодар» пока очень мала.

«Вернется ли Алонсо в январе? Пока нет», — сказал Серрати.

Контракт «Краснодара» с парагвайским защитником рассчитан до 30 июня 2025 года, сообщает «РБ Спорт».

Ранее Хуниор Алонсо играл за аргентинский «Бока Хуниорс», бразильский «Атлетико Минейро», испанскую «Сельту» и французский «Лилль». В активе футболиста также 44 матча и 2 гола за сборную Парагвая.

После приостановки контрактов в расположение «Краснодара» уже вернулись несколько футболистов из Латинской Америки: Кайо, Кристиан Рамирес и Джон Кордоба.

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