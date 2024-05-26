Парад яхт провели ко Дню города в Сочи

День города в Сочи отмечают 25 и 26 мая. В этом году праздник проходит под лозунгом «СемьейVСочи». Это главный девиз предстоящего летнего туристического сезона.

В приуроченном ко Дню города параде яхт приняли участие экипажи 35 морских судов. Яхты вышли в Черное море с флагами России, Краснодарского края и Сочи и прошли от Сочинского порта до Парусного центра.

К праздничной дате 25 и 26 мая на площади Флага в Центральном внутригородском районе организовали большую двухдневную концертную программу — фестиваль детских и молодежных творческих коллективов «Новое поколение-2024».

В парке «Ривьера» на улице Егорова проводят ярмарку мастеров «Розарий АРТ». В концертном зале «Фестивальный» прошли всероссийские соревнования по бодибилдингу и фитнесу гран-при «Золотая пальма» на Кубок Сочи-2024, в которых приняли участие 250 спортсменов.

В Хостинском районе в Парке «50 лет Победы» проходит спортивная игровая программа для семей и концерт воспитанников Детской школы искусств №7 и Центра дополнительного образования «Хоста», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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