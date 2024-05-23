Сезон сбора дамасской розы начался в горах Сочи

Это редкое и ценное растение, которое лежит в основе производства натуральной косметики. Период цветения дамасской розы длится всего три недели.

На местной ферме — 10 тыс. кустов розы, и на сборе лепестков работают 20 человек. Одна из них Дарья Дарвина. Ей 34 года, она трудится здесь недавно. По словам девушки, полюбила это место сразу.

«Не знаю, как можно не любить эту работу, когда с левой стороны цветет дамасская роза, а с правой зацветает лаванда. В следующее цветение у нас цитрусы, опунции. Я считаю, очень классно иметь такую возможность поработать на нашей ферме», — делится Дарья Дарвина.

После сбора лепестки отправляются на переработку, которая состоит из нескольких этапов.

«Здесь 120 кг собранных роз положили в чан в четыре слоя. Снизу идет горящий пар. Он проходит через сырье и забирает питательные вещества с эфирами. Дальше направляется через колонну и очищается. После его ждет холодильник. В нем конденсируется и попадает в сепаратор. Чтобы получить 20 г эфирного масла, этот процесс нужно повторять раз 40», — рассказывает специальный корреспондент Ваник Абраамян.

Для получения 1 л эфирного масла требуется около 50 т бутонов. Поэтому сбор проходит с особой осторожностью и тщательностью.

«Если брать эфирное масло из розы, то литр будет стоить более 50 млн рублей. Потому что именно эфирное масло из розы используют для приготовления духов», — объясняет аппаратчик производства косметических экстрактов Артем Майер.

Помимо духов, здесь производят до 200 видов косметики, в основе которой — местные растения, собранные исключительно на ферме: роза, лаванда, опунция, фейхоа, розмарин, мята и различные цитрусовые.

Территория фермы — более 6 га. На участке растет 100 тыс. кустарников и 2 тыс. деревьев. Также здесь есть пасека, птичник, улиточная станция и солнечные батареи, которые обеспечивают энергией производство.