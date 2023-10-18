Парад шпицев в Сочи зарегистрировали как самый массовый в реестре рекордов РФ

В Сочи 15 октября в парка «Ривьера» в рамках фестиваля «Море лап» прошел первый парад собак породы шпиц.

В шествии участвовали 189 шпицев в сопровождении хозяев из более чем 40 городов России и 7 стран СНГ. Также были участники из Италии и с Кубы. Собаки прошли парадом по центральной алее парка. Шествие сняли на фото, чтобы задокументировать рекорд по самому массовому параду шпицев.

Организаторы мероприятия 18 октября сообщили о том, что парад зарегистрировали в Реестре рекордов России как самый массовый.

Фестиваль «Море лап» организовала команда Черноморского ветеринарного сообщества. В рамках фестиваля прошли лекции на тему ухода за животными, мастер-классы по дрессуре, консультации ветеринаров и другие мероприятия. Для нескольких животных из сочинских приютов нашли новых хозяев, сообщает ТАСС.

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