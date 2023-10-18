Лабрадора погибшего в ходе спецоперации бойца перевезут из Туапсе в Тюмень

Местные жители нашли тощего и измученного пса на туапсинском пляже. По их словам, соседи угрожают отравить собаку.

«Пес очень умный, ласковый, доверчивый. Одному ему не выжить, погибнет от голода. Приютов там нет. Но наши волонтеры собрали денег на перелет до Тюмени», — рассказала волонтер Ирина Горбунова.

В тюменском приюте животное жить также не сможет — лабрадоры тяжело переносят клетки, добавила она. Поэтому собаке начали искать новую семью.

«Сейчас пес в Туапсе, ждет там зоотакси. До Тюмени путь неблизкий, 5 дней ехать. Такое длительное путешествие — это, конечно, непростое испытание, но здесь собаку уже ждет семья», — говорит волонтер.

В Тюмень лабрадор отправится уже 20 октября — сейчас за псом ухаживают местные, пишет «Наш город. Тюмень» в Telegram.

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