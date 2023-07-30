Парад, рукопашный бой, вальс буксиров: День ВМФ в Новороссийске. Видео

В городе-герое Новороссийске 30 июля отмечают День Военно-морского флота. Торжественные мероприятия начались с самого утра и продолжатся до вечера.

Праздник начался с морского парада. Командирский катер объехал строй боевых кораблей местной военно-морской базы. В гавани построились патрульные, большие десантные, пограничные сторожевые, малые ракетные корабли, фрегат, подводные лодки.

После торжественного митинга расчеты соединений и военно-морских частей гарнизона прошли торжественным маршем по Форумной площади.

Затем начался большой военно-спортивный праздник. Зрители смогли увидеть прохождение катеров, показ возможностей тральных сил, морской и встречный бой, высадку десанта, захват плацдарма, освобождение судна со спасением экипажа, вальс буксиров.

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На площади у Морского вокзала в 19:30 начнут выступать барабанщики, а на 20:00 запланирован вечерний концерт. Завершится большой праздник в честь Дня Военно-морского флота в 22:00 красочным фейерверком над Цемесской бухтой.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев поздравил моряков-черноморцев с Днем Военно-морского флота. Вместе с командиром Новороссийской Военно-морской базы Черноморского флота Виктором Кочемазовым он на катере обошел парадные линии кораблей и подводных лодок.

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